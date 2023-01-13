針對2024總統大選，傳出國民黨擬啟動「防磚」條款，在「有前提」下賦予黨主席徵召黨內外都能認同的最強人選出線的權力，初選時程延後到下半年，有利新北市長侯友宜，對此，侯友宜今受訪時未正面回應，僅表示每個人因為角色不同，角色扮演上要彼此互相尊重團結在一起，讓台灣、中華民國能夠永續發展，才是我們最大的目標跟願景。

媒體也問及前總統馬英九12日表示，國民黨應思考和黨外合推「2024最強總統候選人」的可能性，侯友宜說，為了中華民國、台灣這塊土地不分你我族群黨派，我們大家要團結共好，只有團結的內部，才可以面對所有外面的挑戰。

對於國民黨前主席洪秀柱認為，若侯友宜有意參選，應勇於表態，民主時代沒有所謂黃袍加身，侯友宜重申，現階段每個人都有自己的工作跟角色，「我現在還是新北市長，守著本分努力做事，是我現階段最重要的事。」期待大家你我在不同角色上扮演自己位置，好好往前走。

至於近期公開行程變少，侯友宜說，他的公開行程其實沒有變少，內部會議一個接一個，新北市幅員遼闊有400萬人口，是台灣的縮影有山有海，尤其在重點節日勤務更加繁忙，他還是最主要把握當下「好好做代誌」，府會攜手合作全力以赴，把新北市建設為2030年新願景的國際大都市面貌。