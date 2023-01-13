行政院長蘇貞昌13日南下高雄視察前鎮漁港建設計畫推動情形，面對媒體問及藍營在立法院不願簽字總預算延宕，是否影響普發6000元現金的期程？心中是否有新閣揆的人選？對此，蘇貞昌表示，拜託各政黨盡速通過總預算審查，至於內閣人選已和蔡英文總統見面交換意見，待具體結果出爐，會向民眾報告。

面對媒體提問國民黨在立法院不願意簽字總預算延宕，是否影響普發6000元時間，可能無法在2月底、3月初順利發放？對此，蘇貞昌表示，總預算關係到國家建設、人民照顧、教育推動，在各方面都非常重要，拜託立法院一定要盡快審查完畢，讓政府能夠有預算可以福國利民。

蘇貞昌進一步說明，除了拜託各政黨支持總預算趕快通過，藉以推動國家進步外，同時特別預算已經送到立法院，總預算通過後將審查特別條例，通過後就可以編列預算，發放全民共享的經濟成果，他也已經交代行政院相關部會做好各項因應準備，甚至連要發放現金的軟體設計都已在進行中，只要相關條例及預算經立法院通過，就會盡速發放每人6000元現金。

各界也相當關心新任閣揆人選，蘇貞昌表示，有關內閣的相關事情，蔡英文總統已經明白說明，將會在立法院會期結束後，跟各界報告，他先前和蔡英文總統見面時，雙方深入各方面交換意見，等到事情具體結果出爐後，一定會向國人報告。