受到智慧型手機需求惡化影響，大立光(3008)1月及2月營收將逐月走低，且旗艦機種升級變慢，數量也變少，致使大立光今天盤中股價大跌9%，失守2000元關卡，外資最新報告多保守看待大立光前景，僅2家日系外資及2家美系外資維持正面看法，部分外資則調降評等及目標價。

通膨升息致使全球經濟動能變差，原本已冷颼颼的智慧型手機市場未見好轉，大立光董事長林恩平表示，由於全球經濟動能變差，致使手機需求惡化，變得更不好，庫存去化沒有變好，大部分存貨還是蠻嚴重的，幾乎全球所有手機品牌廠都非常悲觀，沒有看到樂觀的廠商，加上感測元件庫存也高，只有旗艦機種升級，但升級變慢，數量也變少，其他機種都是沿用舊規格；林恩平坦言，現在感覺比之前更差。

在需求惡化下，1月比去年12月差，2月比1月差。

大立光釋出保守的營運展望，且手機鏡頭規格升級趨勢變慢，致使今天大立光盤中股價大跌9%，失守2000元關卡，股王寶座岌岌可危。

大立光法說會後，外資最新報告多保守看待大立光前景，不過也有正面看法，1家日系外資雖然下調大立光2023年獲利預估9%，但維持大立光「買進」評等，目標價由2220元上調至2486元；1家美系外資認為，儘管2023年第1季表現平平，大立光在鏡頭升級週期中優勢將支持公司渡過淡季，預期大立光將受益於市佔率增加及更高階產品出貨量，維持「買進」評等及目標價3000元；另一家日系外資也維持「買進」評等及目標價2580元；至於亞系外資雖然將大立光評等由「優於大盤表現」降為「劣於大盤表現」，但調高大立光2023/2024年每股盈餘2%/2%，以反應更好產品組合和美元升值，目標價由1950元調升至2100元。