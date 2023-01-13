美國時間13日，日本首相岸田文雄將在華盛頓與美國總統拜登見面外，預計也會商討一系列全球政經事務。根據了解，其中之一就是要限制中國大陸拿到先進晶片製造機台。而除日本以外，荷蘭這次也會加入討論美國所主導的這個半導體禁售令會議。

外媒報導，當拜登在去年10月祭出此禁令，意圖阻攔中國大陸成為先進半導體產品的領先者時，美國並沒有先獲得其它盟國各自匹配限額的同意權。故拜登也像利用這次與岸田會晤機會，先確定日本已站在美國這一邊。

隨著中國大陸對亞洲的影響力與日俱增，美國與日本的各面向合作也愈加緊實。美國政府甚至讚揚日本最近在進行的，自二戰之後就沒見過的軍力重新大整裝活動。

基本上，日本是符合拜登擴大美國出口管制的目標，也就是美國同意大量輸出日本一些敏感性的戰略物資以及技術產品。相較於積極抗陸的拜登，岸田對此事項在這個時候，卻顯得相當舉棋不定。

上周，在華盛頓的日本經濟產業大臣曾經承諾，將在出口管制事項與美國合作更緊密，但沒明說日本會跟美國肩並肩在同一陣營。其實，美國對中國大陸這個半導體禁令，對日本影響層面非同小可。

根據SIA（美國半導體產業協會）統計，擁有最高端晶片精密製造機具的日本，全球市占率高達27%是最多的國家。像是東京威力科創（Tokyo Electron）有25%產量，幾乎都被陸企給包下。

除日本外，美國也是全世界晶片生產機台重要的國家。至於荷蘭，則是ASML（艾司摩爾）總部所在地。ASML是全球最大晶片微影設備業者，生產晶片流程中，最重要且最關鍵的製程就是微影技術。

政治專家認為，美國單方面認為與它國間的分歧很快就能消弭，其它盟國將會站在自己這邊一齊來抗陸。但對日本而言，希望美國能採取童話故事中，如同金髮女孩（Goldilocks）的策略。也就是說，凡是恰到好處即可，既可以拒止來自中國大陸的威嚇，同時也不會傷害到日企的商業利益。

晶片產業人士認為，日本可以試著把高階晶片機具推銷到東南亞地區，好彌補萬一丟掉中國大陸的這塊業績缺口。因客戶結構不同，對荷蘭ASML來說，即使丟掉中國大陸這個客戶，在全世界各地還是有很多不同的買家。

因此，除非日本和荷蘭能加入且嚴格實施各自出口管制，否則中國大陸很快地將有辦法拿到所需的工具設備。就半導體國家大戰略而言，這次就要看日本的態度，願不願意凡事都亦步亦趨跟在美國後面。