Ronald Acuña Jr. on Instagram regarding the @WBCBaseball: “If MLB is organizing the event, why are some players getting permission to play and other don’t? I’m one of them” pic.twitter.com/r5yOykmSOP — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) January 12, 2023

由於受到新冠疫情影響，WBC（世界棒球經典賽）隔了6年才重新點燃戰火，各國球星也迫不及待替母國爭取榮耀，勇士球星小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）有意代表委內瑞拉參賽，卻疑似因為球團不放行，讓他氣得在IG發文質疑大聯盟的舉動。

「如果大聯盟是主辦單位，那為何有些球員得到參賽許可，另一些球員卻沒有？我就是其中之一。」小阿庫尼亞在IG宣洩不滿情緒，不過根據美媒《ClutchPoints》報導，小阿庫尼亞找錯仇家了，因為大聯盟並不是WBC的主辦單位，只是其中一個合作夥伴，球員若要參加國際比賽，得由大聯盟球團開綠燈。

去年9月，小阿庫尼亞就承諾願意為委內瑞拉效力，在大聯盟球季結束後甚至返回母國聯賽維持球感，不過當時勇士球團就已經對小阿庫尼亞設下出賽條件限制，因為他在2021年7月曾在守備時試圖追趕飛球，導致前十字韌帶斷裂的憾事，勇士對這位3度入選全明星的好手相當保護。

尤其是重要的國際大賽上，委內瑞拉絕對需要小阿庫尼亞傾盡全力作戰，不過考慮他才剛從大傷中恢復，若在經典賽受傷可就得不償失，勇士並不想冒風險是情有可原的。委內瑞拉在WBC小組賽有多明尼加及波多黎各2支強敵，儘管還是有著米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）、艾爾圖維（Jose Altuve）及阿萊斯（Luis Arraez）坐鎮仍難以抗衡，如今少了小阿庫尼亞後更是替貧乏戰力雪上加霜。