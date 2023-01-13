新北市淡水區1名吳姓老婦人去年底驟逝，使得原本作為寵物飼養的鵝頓失依靠，鄰居面對老婦遺留這隻重達8公斤的「鵝子」不知如何處理，最後通報新北市動保處協助，經獸醫檢查後確認健康無虞後，透過媒合找到愛禽團體安排收容至宜蘭護生園區，讓阿嬤生前的掛念得以圓滿。

鄰居向動保處人員表示，吳姓阿嬤的丈夫7年前心臟病去世，兒女們也都移居到國外工作鮮少返台，獨居的吳婦為了排遣寂寞，5年前從中部親戚家帶回1隻幼鵝飼養，並當成兒子般照顧，成了名符其實的「鵝子」。

這隻由吳婦親手養大的鵝，被養得白白胖胖重達8公斤，過去也經常依偎在阿嬤身邊撒嬌，但自從吳婦驟逝後，這隻鵝也變得濕落落憂鬱，鄰居們看到也感到不捨，但又擔心送給農戶會被販售屠宰，所以一時間不知道應該如何解決。

動保處獸醫替阿嬤的「鵝子」檢查，確認健康無虞。（動保處提供）

後來經過其他鄰居向動保處通報需要動物救援，動保人員親自到場暸解情況後，由獸醫師協助檢查鵝的健康狀況，確認健康無虞後，由媒合管道找到愛禽團體協助安排到宜蘭護生園區繼續飼養，讓阿嬤的鵝子不致於淪落成盤中佳餚。

愛禽志工簡語琦說，3年前開始結合北中南各地愛禽網友出錢出力，至今已妥善安置全台灣400隻以上有翅膀的毛寶貝，為牠們找到一處可溫飽無虞，平安又自由的快樂園地。淡水這隻頓失所依的胖「鵝」子，已送至宜蘭護生園開心和同伴們生活終老。

新北市動保處表示，多元化社會發展中，有人喜歡飼養雞、鴨、鵝當作家庭一分子。飼主們養牠，就應愛牠、不要拋棄牠，否則棄養寵物，不但成為流浪動物增加的無形推手，亦造成公共安全、環境衛生等問題，且觸犯了動物保護法。若確實無法繼續飼養或妥適安置時，請將其送至各地公立動物收容所或尋求慈善團體協助媒合認養，切勿任意遺棄或放任不管。違反規定者依法規定可處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。