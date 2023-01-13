除了大年初四要接財神之外，在農曆過年前還要先送神，本月15日是送神日，傳說每年農曆12月24日會由玉皇大帝的弟弟「灶王爺」，帶領眾神回天庭報告民間是是非非與疾苦，因此百姓都會在此時準備甜食，讓祂能幫忙在玉帝面前說些好話。此外，民間也會在這天「清囤」，把佛桌、香爐、祖先牌位、佛像清理乾淨。對此，命理專家小孟老師也特別提醒，送神日有6大禁忌千萬別犯，否則恐招致家運不順。

【習俗】

▍準備供品

備妥三牲、水果5樣、甜粿、甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對、花一對。

紙錢：壽金、刈金、馬甲。

祭拜方法：先在神明桌放上供品，點燃蠟燭，將供品放在神明桌，燒三柱香請眾神來用餐，可到廚房拿香拜一下，並請灶王爺到神桌用餐，祈求灶王爺回天庭後能為自己與家人多美言幾句。更有誠意的人會在廚房準備多一份牲禮來祭拜。祭拜完、燒完紙錢再放鞭炮，讓灶神熱鬧回天庭。若住的地方不可燃放鞭炮，可以使用鞭炮音樂聲音，在廚房播放即可。

▍清囤順序

送完灶神後要開始清囤，順序是到佛桌燒香稟告神明與祖先即可開始，第一步先清理神像，因為神明最大。第二步清理神明香爐。第三步清理祖先牌位。第四步清理祖先香爐。第五步清理佛桌。第六步清理擲杯。

▍不可以倒爐

清囤時神明與祖先香爐，可以拿全新湯匙舀起香灰，再放入濾網裡，濾網要置於香爐上方，再舀起香灰，這個動作是要過濾掉香灰中的硬塊，再把過濾好的香灰放入香爐裡。要注意不可將香爐中的香灰直接倒出來，以免一整年走衰運，好運被倒光。最後，倒進去的香灰要抹平，因為這樣象徵平安圓滿。

▍大年初四記得接神

俗謂：「送神早，接神晚」，因此接神的祭拜大多要在大年初四下午4時後進行，準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。

▍祭拜地點廚房、神明廳

一般都在神明桌拜，若家中沒有安置神明廳，可在廚房爐灶上祭拜，或在餐桌上拜。

【送神日禁忌】

▍不可以說壞話吵架

送神日是吉日，在前二天都不要吵架，以免灶王爺一去不回，或到天庭說家裡是非。

▍送神不可以太晚

今年祭拜時間最佳時刻為早上5時至7時，拜灶神若太晚拜，灶王爺會來不及回天庭，因此越早拜越好。

▍神像、香爐、祖先牌不要亂搬動

清囤完，神像、香爐、祖先牌位不要亂放，務必歸位。

▍不宜直接用水清洗佛像與牌位

不宜直接用水清洗佛像與祖先牌位，以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。

▍送神完再開火

送神日讓神明好好休息，送完神後再開火，若非得開火，建議開小火，並保持好心情。

▍清囤不宜有負面情緒

清囤時千萬不要有負面情緒，一旦有負面情緒，神明與祖先會感受到負面磁場，因此建議清囤時保持愉悅的心情。