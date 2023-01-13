副總統賴清德參選民進黨主席，「向黨員報告」政見發表會壓軸場明晚於台南舉行，台南市議會民進黨團今天針對近日議長選舉風波、學甲槍擊案等議題遭有心人帶風向抹黑民進黨，疾呼團結贏回民眾支持。市長黃偉哲說，民進黨經歷九合一敗選，除了團結也要檢討缺失，「台南檢討就從我開始」。

明晚賴清德將回娘家聽取基層聲音，由於台南近期風波不斷，黨內預期明晚將是炮聲隆隆。台南市議會民進黨團包括蔡筱薇、林依婷、陳秋宏、李宗翰、黃肇輝、沈家鳳、周嘉韋、朱正軒、李偉智，今天上午在黨團辦公室舉行「重整旗鼓、重新出發」記者會，針對議長選舉風波、學甲槍擊案等風波強力反擊，呼籲外界靜待司法判決，勿有過度政治聯想與揣測，還給台南乾淨政治環境。

台南市議會民進黨團呼籲團結，還給台南乾淨政治環境。(曹婷婷攝)

黨團幹事長蔡筱薇表示，民進黨為南市議會第一大黨且掌握實質過半，不須有買票的動作，但某些特定人士在議長選舉過程操作學甲88槍槍擊案、太陽光電等議題，以政治手段帶風向、抹黑民進黨，很不應該。

朱正軒說，團結是民進黨風雨飄搖之際重拾民眾信任的關鍵；李偉智說，民進黨基本價值是清廉問政，現階段就是團結證明給市民看。周嘉韋說，正副議長選舉實質過半，整起紛擾尊重司法調查，希望黨內同志炮口對外而非打自己人。林依婷說，正副議長選舉事件霧裡看花，靜待司法釐清真相。李宗翰說，民進黨訴諸團結回應民眾訴求；黃肇輝呼籲黨員15日踴躍投票支持。

蔡筱薇提到，台南近期風波不斷，很多人有猜疑也失望，但對賴清德擔任主席充滿期待，相信他能帶領民進黨重新出發。她也說，民進黨基本支持者敢怒敢言，可預期明晚支持者會勇於表達，「有在乎才會有發聲」，這些意見將是民進黨再出發的動力。

她也說，15日是民進黨主席選舉投票日，賴副總統將「選前之夜」安排在台南，有特別意義，希望台南支持者踴躍用手中選票支持賴副總統，也支持重整旗鼓重新出發的民進黨，重新贏回民眾對民進黨的信心。

黃偉哲說，民進黨經歷九合一敗選，首要當然是團結，同時也要檢討缺失，包括政務缺失、輔選未盡周全之處，這部分是全黨必須要檢討的，而「台南檢討就從我開始」，他也會深自將過去施政政策好好檢討，不當市政措施會加以改革，好的市政就繼續延續，從黨務檢討到政務檢討統統不可少，希望能讓台南變得更好。

正國會議員今天均未出席黨團記者會，另於議會舉行愛心送暖活動，陳怡珍說，去年九合一選舉結果，民進黨選得不理想，團結是必要的，希望這些爭議透過檢調調查盡快落幕，給台南一個乾淨，繼續團結向前。