高雄40歲黃姓男子去年間，向友人30歲、27歲江姓、29歲莊姓、27歲許姓、25歲林姓、33歲盧姓男子等6人共借500多萬元，後偕妻子跑路。30歲江男不滿錢討不回，集結其餘5名債主，深夜前往黃男岳母家叫囂、潑漆、砸窗、掛冥燈，逼迫岳母替他還錢。警方獲報，日前將6人逮捕，全案依恐嚇取財、毀損等罪嫌，移送法辦。

債主自製討債用海報。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

據了解，黃男平日將自己包裝的非常有錢，出手闊綽。去年間，黃男與友人江男、莊男、許男、林男、盧男等6人共借500多萬元，向江男等人聲稱是臨時有資金需求，而江男等人因認為均與他熟識，於是相信他會還錢，便將錢借給他。

債主到黃男岳母家噴漆。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

但到了相約日還錢時，黃男卻遲遲未現身，也聯絡不上，江男等人後來才發現，原來黃男與妻子早已跑路，故去年11月起，江男召集5名債主，一同前往社區，找黃男岳母一家人，要求替他女婿還錢，岳母則因不是她欠錢，也無借據，不願意替女婿還債。

債主於黃男岳母家掛的紙冥燈。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

江男等人見錢討不回來，開始策畫暴力討債。起初，江男等6人深夜在岳母家外面徘迴叫囂，後來還在住處潑漆、丟雞蛋、持球棒砸窗、張貼欠債海報，最後還在岳母另一處房子門口掛冥燈，岳母一家人不堪其擾，於是搬到外縣市居住。

警方獲報，經循線下將6名債主逮捕，依法送辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市刑事警察大隊去年12月間獲報，經過多日循線調查下，鎖定江、莊、許男等4人，並於10日清晨，前往各自住處將4人拘提到案，並通知林、盧2男到案說明。

債主砸窗用球棒。（崔正綱攝）

據悉，6人均坦承犯案，因黃男與他們均是但僅有口頭契約，並無本票、借據等證據，而27歲江男向警方表示，自己更遭騙了300萬元。此外，警方在6人提供的情資下，於6人在外據點內查獲砸玻璃用的球棒。全案依恐嚇取財、恐嚇安全、毀損、妨害名譽等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。