據觀察者網引述《韓國經濟日報》11日報導，首爾加山洞商圈的代表性outlet（品牌直銷購物中心）「W-Mall」購物中心，因中國遊客不來生意慘淡，將於今年9月結束營業。報導稱，商場難以為繼的主要原因是新冠疫情爆發後中國遊客數量銳減。疫情之前，加山洞一帶outlet銷售額有30-40％來自中國顧客。

W購物中心於2007年2月開業，前身是1996年建成的Oneshin。該商場建築面積為3.3萬平方米，地上10層，地下4層，開業後一度成為了首爾加山洞羅德奧街商圈的代表性商場。

然而，當初風光無兩的商圈地標在堅持了27年後，銷售額下滑到難以繼續經營。

消息人士透露，W購物中心將於今年9月正式關門，300多個入駐品牌到時都得撤出。購物中心相關人士稱，即使縮減規模，為了維持outlet業務還在尋找合適的接替場所，在找到之前可以延長部分商戶的營業期限，同時還要完成高管和工作人員的勞動合同承接工作。

去年5月，W購物中心已與房地產開發商簽訂了出售商場用地的合同，售價約為1600億韓元（約合8.64億元人民幣）。去年9月，W購物中心過戶了所有權，此後業務處於慢慢關閉的過程中。收購者計畫拆除這棟建築，將這一帶開發成知識產業中心。

報導稱，W購物中心關門的直接原因是新冠疫情爆發後，近幾年生意陷入困境，商場的盈利能力每況愈下，尤其以中國消費者為主的客群流失後，生意受到很大打擊。

《韓國經濟日報》稱，疫情之前，加山洞一帶的銷售額有三到四成來自中國遊客。加山洞一代外籍人士居住比重較高，是此前中國團客經常下榻的地區，同時，中國「代購」、「自由行」遊客也常來此地消費。

但疫情爆發後，中國消費者人數驟減，加山洞商圈的outlet遭受重創。

加山洞商圈outlet行業的相關人士稱，在疫情之前，不論是工作日還是週末，「都有很多中國人拎著大購物袋，甚至推著箱子來買衣服，但這種情況近來很少見到了」。這位業內人士還稱，以前商場VIP會員大部分都是「代購」，現在會員銷售額的比重也大幅下降。

原先，因為直銷價格低、商品種類豐富，outlet被視為消費低迷時仍能保持增長的經營模式，韓國outlet總銷售規模一度達到20兆韓元（約合1080億人民幣）的規模，但2020年起增長勢頭開始減弱。

韓媒稱，除了中國消費者減少，市中心型outlet的存在感下降也是導致W購物中心關門的原因。市中心型和倉庫型outlet多以中低價格的服裝為主，陳列方式比較集中，隨著消費者收入水平的提高，以奢侈品和名牌服裝為主的高端outlet和郊區大型outlet更受消費者青睞。

還有人說，經營不善也是該商圈outlet關門的原因，因為持有者新投資的虧損導致資金鏈斷了。

今年1月2日，韓國政府暫停發放自中國赴韓短期簽證，並且暫停了從中國起飛的航班增班計劃，來自中國大陸的航班只能從仁川機場入境。此後，韓國針對中國旅客的入境限制不斷加碼。

據韓國駐中國大使館網站1月9日更新後的通知，從中國入韓的所有航班上的國內外旅客，登機前須提供48小時內的PCR檢測陰性證明或24小時內的快速抗原檢測（RAT）陰性結果證明方可登機，入境後1天內（次日）須接受PCR檢測，並且是自費。

另據多名中國網友近日曝光，他們入境韓國後在機場疑遭遇歧視性對待，下飛機後會收到一個黃色牌子，被要求掛在脖子上，然後被帶去單獨的區域做核酸。

1月9日，中國駐韓國大使館發佈關於暫停簽發韓國公民赴華短期簽證的通知。

據韓聯社1月10日報導，隨著中方暫停簽發韓國公民赴華短期簽證，韓國旅遊業進入了緊急狀態，當地旅行社本來對中國遊客跟團遊業務的恢復寄予了希望，但目前又得根據困境努力制定對策。