台積電美國ADR昨（12）日飆漲6.38％收87美元，盤中最高88.84美元、一度收復年線87.646美大關，受此激勵，台股今天開盤，台股電如猛虎出柙，直衝509元大漲22.5元，但隨著獲利了結賣壓出籠，一度拉回至499元，至上午約10點20分時守住500元大關、上漲2.77％。

台積電12日法說會公布去年獲利破兆元，且每股稅後獲利（EPS）衝高至39.2元，超出市場預期，並釋出今年營運蹲後跳，全年美元營收可望延續成長態勢，受此利多消息激勵，台積電ADR昨天已領先反應大漲，今天台股開盤後台積電展開強勁漲勢。

隨著美ADR一度越過年線，台積電今天開盤強勢登上509元，也衝過年線506.08元，隨後壓回至500元附近。到上午10點半不到，台積電成交量就衝上4.9萬張，較前一天的2.24萬張已倍增以上；就成交值來看，就爆出近250億元的大量。