台股虎年封關倒數第三個交易日，市場表現驚奇連連，受到美股四大指數昨天同步上漲激勵，台股今（13）日一早跳空大漲230點，指數直逼萬五關口，千金股精彩演出，除了股王蓄勢換人做，由信驊（5274）數度登股王之外，旭隼（6409）與力旺（3529）也展開高股價三哥爭奪戰。

大立光法說會董事長林恩平「老實樹」再度發威，釋放對未來展望保守看法，今天股價開盤應聲重挫，並跌破2,000元大關，最低來到1,955元大跌205元、跌9.49％，僅差2檔就跌停。

而信驊今天股價則逆勢小漲，早盤最高一度衝上2,020元，隨後也小幅拉回至2,000元以下，但仍以1,970元左右的價格勝過大立光，盤中數度登上台股股王寶座。兩檔個股股價短兵相接激勵。

另一個精彩的千金股是高價三哥之爭，到上午約10點時，力旺以1,520元小輸給旭隼的1,540元，但力旺股價強只小漲5元，兩檔千金股氣勢不同。兩檔千金股也是互不相讓。