逆齡不是夢！哈佛老鼠實驗證明真辦得到

在波士頓實驗室內，年老失明的實驗鼠竟然恢復視力，大腦年輕化，也變得更聰明，甚至長出較健康的肌肉和腎臟組織。相對的，年輕老鼠卻早衰，幾乎對身體的每個組織都造成了毀滅性的影響。

據CNN新聞網12日報導，哈佛大學醫學院遺傳學教授兼抗衰老專家辛克萊（David Sinclair）說，相關實驗顯示，老化是個可逆的過程，能隨意讓它前進或後退。

身為新論文資深作者的他說，經過旗下實驗室和國際科學家研究顯示，人體內有年輕備份，能加以刺激恢復再生。相關論文周四首度發表在《細胞》（Cell）學術期刊上，挑戰了認為衰老是破壞DNA的基因突變結果，會製造受損細胞組織垃圾場，以致可能導致健康惡化，疾病和死亡的傳統科學信條。

Delighted to share with you our latest paper. Here, we test the hypothesis that aging may be driven by DNA damage-induced changes to the epigenome. Mightbe due to a glitch in the software of the body that causes it to malfunction, which can be fixed with a reboot?👇 1/ pic.twitter.com/HYmIbidO1v — David Sinclair (@davidasinclair) January 12, 2023

辛克萊說，這大概就像舊電腦的軟體可能損壞一樣。他們認為，這是細胞失去讀取原始DNA的能力，所以忘了如何運作的緣故，而他稱這為「老化資訊論」（information theory of aging）。

共同執筆論文的辛克萊實驗室（Sinclair Lab）韓裔遺傳學研究員楊在賢（Jae-Hyun Yang）說，預料「研究結果會徹底改變我們看待老化過程，還有治療與老化相關疾病的方式」。