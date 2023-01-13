一名女網友分享，離婚後對自己很沒自信，認為離過婚很丟臉，因此後續談的感情都很不順利，也忍不住懷疑難道自己就要孤老而終。律師呂秋遠表示，離過婚真的沒啥了不起的，台灣離婚率很高，每年有10萬多人離婚，10年至少百萬人離婚，後續的感情走不好，關鍵在於太負面，如果自己無法正面看待人生，不管身邊有多少人，幸福都無法留下來。超中肯的勸世文吸引1.3萬人狂讚。

呂秋遠在臉書分享，一名38歲的女網友私訊分享，她在30歲的時候離婚，與前夫沒有孩子，但卻始終對於「離過婚」這件事情難以釋懷，總覺得離婚是很丟臉的事情，因此之後總會無意識的貶低自己，而這樣的狀況，也導致她後續的感情路很不順。

呂秋遠表示，看得出來女網友對於「離過婚」這件事情感到很困擾，但是說真的，離過婚根本沒什麼了不起的，台灣每年有5萬多對伴侶離婚，換算下來就是10萬多人離過婚，10年過去恐有百萬人離過婚。離婚也可稱為「悪縁を切り、良縁を結ぶ（中文：斷惡緣，結良緣）」的一種形式，人生在世，離婚就離婚。

呂秋遠指出，京都有一個神社「安井金比羅宮」超有名，主要是幫信徒切斷惡緣，他都想要請旨來台灣開一間了，相比於台灣人愛拜月老，他反倒覺得切斷惡緣才是最重要的，因為長期處在一段不健康的關係裡面，會讓整個人都過得很不好。而因為離過婚就要降低擇偶條件更是沒必要。

呂秋遠也提到，女網友最大的問題是太過負面，離婚後遇到的對象都不好，是因為無意識貶低自己，降低了擇偶標準，想當然遇到的人就不合適。為什麼不敢告訴對方自己曾離過婚，那是因為打從心裡覺得離婚不是好事。越負面，幸福就會越來越遠，如果自己無法正面看待人生，不管身邊有多少人，幸福都無法聚集在你的身邊。

貼文吸引了1.3人狂讚，不少網友留言討論，「安井金比羅宮有效！我爬過一次就完全沒再看過要斷的孽緣」、「能離婚的都是成功者。那種離不了、斷不掉，深陷在婚姻枷鎖里面的才是煉獄」、「不要自卑，相信自己的重生成為更好的自己」、「離婚有什麼了不起的，這句話超真實的」。