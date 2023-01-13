法務部矯正署署長黃俊棠因屆齡退休，牽動一波矯正機關首長異動。法務部13日公布新任矯正署署長等7名首長名單，矯正署署長由屏東監獄典獄長周輝煌升任，遺缺由雲林二監典獄長蔡景裕升任，另副署長許金標調任宜監典獄長、遺缺由主祕楊方彥升任，7名首長定於1月16日交接。

法務部表示，由於矯正署署長黃俊棠將於今年1月16日屆齡退休，為使各矯正機關業務能順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關間人才交流，新任署長將由屏東監獄典獄長周輝煌調升。

這波7名矯正機關新任首長名單如下：

1.屏東監獄典獄長周輝煌調升矯正署署長。

2.雲林第二監獄典獄長蔡景裕調升屏東監獄典獄長。

3.高雄監獄典獄長辛孟南調派臺中監獄典獄長。

4.高雄第二監獄典獄長邱泰民調升高雄監獄典獄長。

5.桃園監獄典獄長林志雄調升彰化監獄典獄長。

6.矯正署副署長許金標調派宜蘭監獄典獄長。

7.矯正署主任祕書楊方彥調升矯正署副署長。