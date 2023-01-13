【旅遊經 編輯部報導】

全台麵包坊眾多，但只要有間那間魚頭君的麵包坊，大家瞬間喚起記憶！「普諾麵包坊」原位於神旺大飯店，飯店熄燈後，遷移至新址的「普諾麵包坊．忠孝店」享地利之便，自捷運忠孝敦化站4號口出站後，轉入巷內即可到達。開業三個月有餘，即交出亮眼表現成績單，每日來客數逾百人次，他們繼超人氣的「魚頭君」擬真蛋糕後，在春節前夕，再次推出2023開運擬真甜點「旺釋如意」搶攻春節商機。

「旺釋如意」開運甜點。（圖／普諾麵包坊提供）

「普諾麵包坊」的西點烘焙主廚曾國原坦言，花了將近整整三月時程，完全不添加任何一點人工色素，以香濃的巧克力蛋糕及達克瓦茲為基底，搭配台東的水果釋迦鳳梨果泥和秘製鳳梨餡層層堆疊，最後外層裹柔軟細緻的義大利乳酪慕斯佐上抹茶粉，超擬真造型的視覺系甜點，2023開運限定售價220元／顆，準備刷爆社群網美動態。

「普諾麵包坊．忠孝店」此次因應春節節慶，除了推出「旺釋如意」超擬真蛋糕外，亦祭出每年超夯的人氣商品－「經典鳳梨酥禮盒」，欲搶攻外帶禮盒市場商機。也因為適逢草莓季，每日推出限量，逾10款草莓系商品，45元起！讓民眾春節也能打開「莓」好時光！

「普諾麵包坊」擅長研發擬真甜點，創意擬真蛋糕系列，堅絕不添加人工色素及香料（圖／普諾麵包坊提供）

其實「普諾麵包坊」擅長研發擬真甜點，有別一般分子料理，「普諾麵包坊」創意擬真蛋糕系列，標榜不添加人工色素及香料。其中挾帶超人氣的擬真蛋糕，吸睛度百分百的「魚頭君」更是箇中翹楚。以香草蛋糕鋪底，內餡則是以草莓番茄果凍、草莓慕斯及香草蛋糕交錯堆疊，並以濃厚白乳酪慕斯灌模包覆，塑造出魚頭外型，再利用混合藍莓果泥的果膠和食用亮粉裝飾外層，打造鮮魚光亮表皮的仿真感，嵌入黑白巧克力製成的雙瞳，置於日式木盤中，最後鋪上薄荷檸檬口味的果凍冰塊即完成，具衝擊性視覺的話題蛋糕「魚頭君」，每個NT＄780，須事先預訂。

「鹽烤秋刀魚蛋糕」將精緻蛋糕打造成秋刀魚模樣，就連細節都完整呈現（圖／普諾麵包坊提供）

「茶碗蒸蛋糕」相機先食！將精緻蛋糕打造成日式餐點模樣（圖／普諾麵包坊提供）

另外，像「鹽烤秋刀魚蛋糕」、「茶碗蒸蛋糕」、「軍艦壽司蛋糕」等超逼真壽司系列、「生啤酒蛋糕」，無一唯妙唯肖，吸睛百分百，在入口之後，產生視覺與味覺衝突，頗有「食」趣的玩味！

「普諾麵包坊」超逼真壽司系列，深受網美及年輕族群喜愛，更是約會聚餐的最佳甜點選擇（圖／普諾麵包坊提供）

這些擬真蛋糕都出自「普諾麵包坊」，遷址後開業三月有餘，交出亮眼成績單。（圖／普諾麵包坊提供）

「生啤酒蛋糕」食玩系甜點，IG新寵，吸睛百分百！（圖／普諾麵包坊提供）

普諾麵包坊．忠孝店

地址：台北市忠孝東路四段170巷6弄1號1F（捷運忠孝敦化4號出口）電話：（02）2772-8912營業時間：週一至週日10：00－20：301/20-1/25過年營業時間：11：00－19：00

這些擬真蛋糕都出自「普諾麵包坊」，遷址後開業三月有餘，交出亮眼成績單。（圖／普諾麵包坊提供）

圖片：業者提供