大立光（3008）董事長林恩平示警手機需求惡化，對今年「幾乎全部的手機廠都非常悲觀」，就連大立光也無法置身事外，不僅今年元月比去年12月差，就連沒有農曆春節假期的2月，表現也會比1月差，在利空當頭下，大立光13日再度開出「法會」行情，不到9點半就慘跌破2000元整數關卡，10時30分前雖尚未亮燈跌停，但跌幅一度擴及逾9％，也算災情慘重。

大立光12日法說會利空盡出，除看壞未來兩個月的表現，釋出「元月比12月差，2月比元月差」的預期外，就連市場原本看好的中國解封後的報復性消費，也被林恩平看衰，直言「全球經濟動能變差，致使手機需求惡化，大部分廠商的存貨還是蠻嚴重的，幾乎全球所有手機品牌廠都非常悲觀，沒有看到樂觀的廠商」。

此外，受限於手機品牌廠對未來需求看法轉趨悲觀，手機廠對手機規格升級也不熱衷，新的一年，儘管旗艦機種仍會持續升級，但升級速度和數量都會變緩、變少，至於其他機種則只會沿用舊規格，也就是說，相較於前次法說會，整體手機市場「感覺又變更差」。

在利空一波接一波釋出下，不僅大立光13日股價受波及，2000元整數關卡應聲跌破，其他光學股日子也不好過，呈現滿盤皆墨的表現，就連光學股后玉晶光也受累同步走跌，只是跌幅沒有大立光慘烈，仍得以控制在3％～4％之間。