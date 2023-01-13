傅沁怡／台北報導

KPMG安侯建業13日發布「台灣新創趨勢調查與展望」報告，探討後疫情時代台灣新創發展趨勢以及未來產業發展。

報告顯示未來新創產業將聚焦三大面向，包括疫情將加速醫療科技、零售產業、電子科技暨智慧製造應用等數位化發展；新技術帶動金融科技、Web 3.0領域創新應用；此外在ESG永續風潮下，食農科技、綠能產業投入將更加顯著。

因疫情的關係，KPMG健康照護與生技產業服務團隊共同主持人蘇嘉瑞認為，近年醫療照護與生技產業正處於創新的關鍵轉捩點，從遠距醫療、虛擬臨床試驗再到健康促進與預防醫學，跨域能量開創轉型新亮點都可以看到智慧科技廣泛被運用。

KPMG消費及零售產業主持會計師黃柏淑觀察台灣的資訊與MarTech新創業者應可結合資本市場，有機會在實體零售與餐飲產業結合消費者增值的各項新興應用領域，並提昇品牌的企業社會責任重視度，進而訂立減塑、節能等目標，促進環境永續發展。

在斷鏈影響下，KPMG工業產業主持人劉彥伯建議，電子科技暨智慧製造應用須提高供應鏈透明化，資訊科技工具的應用將是重要的關鍵以及綠色轉型趨勢刻不容緩。 在永續風潮下以及近年政府政策推動角度，可以預見食農及綠能產業將高度發展，帶動市場投資相關產業鏈。KPMG安侯建業執業會計師莊鈞維認為，極端氣候也是影響糧食生產的重要因素，食農科技的下一步決勝點在於誰能掌握數位資訊科技，讓食農業成為一個獲利，更是能夠永續發展的產業。

他指出，傳統農業必須透過與跨領域技術結合，達成農業轉型與升級的新農業，讓農業不再只能「看天吃飯」，在可見的未來全球人口持續激增，我們須致力於提升糧食產量，才能避免因糧食短缺問題而導致世界各國發生戰爭與和各種社會問題。