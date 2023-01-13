包材設備大廠旭源2022年前三季本業獲利、又有處分資產利益挹注，去年轉虧為盈，13日實施庫藏股首日，股價上漲0.45元而以15.15元開出，最高曾達15.80元，目前漲幅逼近7％。

旭源12日董事會決議，1月13日至3月12日將實施庫藏股，預計買回600張自家股票，每股買回價格區間12.0～20.0元，佔已發行股份1.09％。未來將悉數轉讓給員工，用以鼓勵員工及提升員工向心力。

旭源2021年底以總價8.4億餘元，出售新竹廠房及土地給碩禾，2022年第一季認列處分資產利益約5.3億元挹注，第一季EPS達9.26元，第二、三季本業均有獲利，前三季EPS攀升至9.45元，創史上獲利新高。

旭源2022年12月合併營收1.09億元，年減幅7.49％；2022年合併營收12.7億元，年減1.39％。旭源表示，旭源今年營運追求營收、本業獲利成長，營收增長是以獲利為基礎。第一季向來是包材設備、收縮膜銷售淡季，今年年假又特別長，巴西目前適逢夏季，收縮膜業績增長可部分彌補台灣市場下滑，預期第一季出貨可能比去年同期略減。

旭源指出，印度目前經濟成長在全球名列前排，對包材設備訂單有助益，東南亞經濟不錯，也有助於包材設備及收縮膜訂單增長，旭源期待今年業績增長。