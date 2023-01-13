立法院國民黨團拒簽今年度中央政府總預算案協商結論，導致今日立法院能否三讀總預算案增添變數，國民黨立法院黨團今上午召開黨團大會，一致決議先處理還稅於民的特別條例，再來處理總預算案，並批「要拚政治就讓老柯去拚」；而待稍晚朝野黨團協商結論而定。

國民黨團今日召開黨團大會討論總預算案，會後由黨團總召曾銘宗、書記長李德維、首席副書記長謝衣鳳、副書記長林思銘召開記者會，表達黨團大會決議。

曾銘宗表示，行政院既然已把特別條例送立院，理由提到，全球經濟面對嚴峻挑戰，政府把穩定民生當最優先任務，政院發言人羅秉成今早又說預算送立院後，要快或要慢，要看立法院。

曾銘宗指出，經過黨團大會後，為回應行政院全民拚經濟想法，同時又符合國民黨團發現金紓解民困主張，國民黨團一致決議先審特別預算條例，通過後趕快發現金。

曾銘宗強調，國民黨團希望總預算案納入延會，盡快完成三讀，去年中央政府總預算案1月28日通過，前年則是1月29日通過，因此若今年預計在1月20日或月本底前完成審議，跟近年比沒有比較慢，呼籲民進黨團不要抹黑國民黨團，大家一起拚經濟拼名聲，就讓「老柯」、民進黨去拚政治。

國民黨立委李德維則說，國民黨團經過黨團大會，有高度共識，一致決議應立即處理發現金相關特別條例，也呼籲柯建銘在內的各黨團立委，共同讓特別條例盡快審查。