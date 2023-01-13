南投縣吳姓男子2022年初到前女友住處時，看見王姓男子躺在女友床上；吳男醋勁大發以拳腳及鈍器打王男頭部；前女友不斷提醒吳男「他快不行了，你不要再打」吳男不顧情敵無力反抗，仍繼續毆打，王男送醫數日後傷重不治。吳男遭法院依殺人罪判刑12年8月，經上訴後，二審改依傷害致死罪判吳男有期徒刑9年6月。

根據南投地方法院刑事判決，吳男、王男追求同一名女子，王男於去年1月28日晚上到女子住處過夜，吳男翌日清晨來找前女友，女子下樓開門帶吳男進房間；吳男見王男在床上睡覺，與王男發生言語及肢體衝突。吳男以手、腳毆打王男，也以拳頭毆打王頭部。

吳男還以直徑約3公分圓形堅硬不明鈍器，擊打王男頭部右側前額，造成王男出現創傷性硬膜下腔出血併腦偏移等，王男昏倒後，吳男把王男抱下騎樓，未待救護人員到場即返回房內，王男於2月3日因傷重不治。吳男坦承傷害致死犯行，但否認殺人犯行及持堅硬鈍器擊打被害人頭部。

法院根據鑑識王男頭部傷勢，近乎是圓形鈍器造成，且吳男毆打王男力道不輕，才會造成王男前額右側額、顳、頂葉腦表面「凹陷」及肋骨「骨折」。女子證稱，王男無力反抗時，吳男仍用手一直揍臉、肚子、胸膛，其間她有提醒吳男：「他快不行了，你不要再打」，至少講3、4次。

法官認為，吳男身高約184公分、體重約92公斤，身材高壯；王男身高175公分，體型中等。吳男是心智正常成年男性，可預見以拳頭及以堅硬鈍器擊打頭部，易損及腦部造成死亡，且不顧旁人提醒仍繼續毆打，殺人不確定故意明確，因此，依殺人罪判刑12年8月。

經上訴後，二審法官認定，吳傷人後，還協助叫救護車，並沒有殺人犯意，改依傷害致死罪，判處有期徒刑9年6月，仍可上訴。