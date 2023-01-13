王世堅、高嘉瑜遭黨員點名開除黨籍 蘇貞昌給「10字」回應 @ChinaTimes ​

民進黨立委高嘉瑜昨日出席副總統賴清德「向黨員報告」發表會，到場卻遭黨員慘噓，還被嗆「背骨」，更有民進黨基層傳出要求開除立委高嘉瑜跟台北市議員王世堅2人黨籍的聲音。今日蘇貞昌到前鎮視察漁港建設計畫推動情形時，被媒體問及此事，是否也認為2人應該被開除，蘇僅10字回應「對於黨務我不評論，謝謝」

民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅近日頻在黨內逆風發言，引起不滿聲浪，更要開除2人黨籍，甚至於昨日黨員報告說明會中，不少黨員當面砲轟高嘉瑜，讓她坦言感到「震撼」。行政院長蘇貞昌今日到高雄視察前鎮漁港建設計畫推動情形時，被問及他是民進黨創黨前輩，是否認為2人悖離價值，應該開除？蘇貞昌則僅回：「對於黨務我不評論，謝謝」

而被問到國內蘇花公路11日發生坍方，是否能搶通按照時程搶通？蘇貞昌說，台灣的地形，又多地震、下雨，這次蘇花公路山壁的岩盤突然崩落，幸好有明隧道擋住第一關，也在第一時間，相關工程人員都已經調動進入。

蘇說，現場正在搶通、搶修中，而昨日交通部部長王國材部長也報告，他會趕到現場，現場不但工程要盡速搶通，也在花蓮港跟蘇澳港調動能載運車輛的船舶，要讓要返鄉也好，要出外的國人方便，一切都已經調齊，船也已經到了花蓮港，甚至連軍艦都來幫忙，而農產品如因道路一時不通受到影響，農委會也有相關的因應措施。

蘇貞昌最後表示，天災難免，但人民的團結跟政府的應變能力、做事效率，都關係著人民的幸福；也呼籲過年將至，請大家隨時掌握資料，會以人民方便來進行，這是政府做事情應該的，但也希望給在第一線沒日沒夜辛苦的同仁、工作的夥伴，給他們肯定和加油，才是最溫暖的。