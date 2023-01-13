跟進美國其他州與聯邦政府，威斯康辛州和北卡羅來納州周四下令限制中國短影片分享平台TikTok（國際版抖音）的使用。

威斯康辛州州長Tony Evers周四以網路安全考量為由，簽署了一項命令，將禁止在所有公務相關設備上使用TikTok。

除了公務設備全面禁止使用這個母公司為中國字節跳動科技的社群媒體之外，該民主黨州長亦宣布將對華為技術、海康威視、騰訊控股、中興通訊，以及俄羅斯卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）等九家公司的供應商、產品與服務祭出禁令。

Evers表示，在數位時代，捍衛本州的技術與網路安全基礎設施以及保護數位隱私，必須是首要任務。

北卡羅來納州州長Roy Cooper周四簽署命令，指示該州官員在14天內制定一項政策，以禁止在公務設備上使用TikTok、微信和其他可能危及網路安全的應用程式。

截至本周早些時候，包括俄亥俄、紐澤西和阿肯色等美國20多個州已經下令禁止在公務設備上使用TikTok。上個月美國總統拜登簽署政府支出法案，其中也包括將禁止聯邦人員在所有公務設備上使用或下載TikTok。

TikTok周四表示，很失望看到美國這麼多州在政治上「趕流行」（jump on the bandwagon），制定的政策無助於強化網路安全，且是基於對TikTok毫無根據的謊言。

此外，法國周四則對TikTok開罰500萬歐元（約540萬美元），稱該平台在處理線上追蹤技術cookie方面有瑕疵。TikTok表示這些問題已經解決。

法國數據保護監管機關CNIL表示，調查發現tiktok.com用戶接受cookie追蹤很容易，但要拒絕很難，此外，網路版TikTok的用戶並未被充分告知該平台的cookie使用資訊。CNIL並表示，這次的調查僅限於網頁版tiktok.com，並未涉及使用頻率更高的手機版app。