大陸國新辦13日舉行2022年全年進出口情況新聞發布會，大陸海關總署新聞發言人呂大良指出，大陸2022年鋰電池和汽車出口分別增長86.7％和82.2％，外貿進出口主要有五方面特點。

呂大良指出，一是進出口韌性強、規模大。2022年大陸進出口總值首次突破40兆元（人民幣，下同）關口，在2021年高基數基礎上繼續保持了穩定增長，規模再創歷史新高，連續6年保持貨物貿易第一大國地位。分季看，第一、二季進出口總值分別超過9兆和10兆元，第三季進出口總值增長至11.3兆元，創季度規模歷史高點，第四季進出口總值繼續保持11兆元的水準。

二是交易夥伴結構優、增勢好。2022年，大陸對東協、歐盟、美國分別進出口6.52兆、5.65兆和5.05兆元，分別增長15％、5.6％和3.7％。同期，大陸對「一帶一路」沿線國家進出口增長19.4％，占大陸外貿總值的32.9％，提升3.2個百分點；對RCEP其他成員國進出口增長7.5％。

三是一般貿易增長快、比重升。2022年，大陸一般貿易進出口26.81兆元，增長11.5％，占進出口總值的63.7％，提升2.2個百分點；其中，出口15.25兆元，增長15.4％；進口11.56兆元，增長6.7％。同期，加工貿易進出口8.45兆元，占進出口總值的20.1％。

四是外貿主體數量增、活力強。2022年，大陸有進出口實績的外貿企業59.8萬家，增加5.6％。其中，民營企業51萬家，增加7％，進出口21.4兆元，增長12.9％，占進出口總值的50％，提升2.3個百分點。同期，外商投資企業進出口13.82兆元，國有企業進出口6.77兆元，分別占進出口總值的32.9％和16.1％。

五是主要產品供需穩、優勢足。2022年，大陸機電產品進出口20.66兆元，增長2.5％，占進出口總值的49.1％。其中，太陽能電池、鋰電池和汽車出口分別增長67.8％、86.7％和82.2％。同期，勞動密集型產品出口4.28兆元，增長8.9％，占出口總值的17.9％。其中，箱包、鞋和玩具出口分別增長32.6％、24.4％和9.1％。此外，原油、天然氣和煤炭等能源產品合計進口3.19兆元，增長40.9％，占進口總值的17.6％；農產品進口1.57兆元，增長10.8％，占8.7％。

據介紹，2022年大陸貨物貿易進出口總值42.07兆元人民幣，比2021年增長7.7％。其中，出口23.97兆元，增長10.5％；進口18.1兆元，增長4.3％。

呂大良表示，總的看，2022年大陸外貿實現了新的突破，進出口規模、品質、效益同步提升，成績來之不易。展望今年，當前大陸經濟恢復的基礎尚不牢固，外部環境動盪不安，世界經濟下行的壓力不斷加大，大陸外貿發展面臨的困難挑戰仍然較多。正視這些困難挑戰的同時，也要看到大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變，今年經濟有望總體回升，要更加堅定推動外貿穩規模、優結構的信心。