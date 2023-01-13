彰化縣警察局接獲夜市、檳榔攤及超商，以千元假鈔換真鈔，逮捕 9人到案，查扣假鈔等證物。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局提醒收到千元大鈔時多花點時間檢查，查扣偽鈔在中央銀行字樣旁印有玩具鈔票的小紅印，材質粗糙，條狀箔膜也無光影變化效果，且無墨紋浮凸的觸感序，只要透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則，就可以辨別。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局提醒收到千元大鈔時多花點時間檢查，查扣偽鈔在中央銀行字樣旁印有玩具鈔票的小紅印，材質粗糙，條狀箔膜也無光影變化效果，且無墨紋浮凸的觸感序，只要透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則，就可以辨別。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局提醒收到千元大鈔時多花點時間檢查，查扣偽鈔在中央銀行字樣旁印有玩具鈔票的小紅印，材質粗糙，條狀箔膜也無光影變化效果，且無墨紋浮凸的觸感序，只要透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則，就可以辨別。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局接獲報案，有一群年輕人流竄在各大夜市、檳榔攤及超商，以千元假鈔換真鈔，序號密碼還囂張嘲諷「傻子」，彰化縣警察局偵辦，逮捕 9人到案，羅姓主嫌才20歲，其中6人未成年，坦承上網以每張5元，網購90張玩具鈔票，利用買東西找零「變現」真鈔，賺了大約9萬元，沒想到被逮，「傻的是自己」，全案依刑法詐欺罪及行使偽造貨幣等罪嫌移送。

彰化縣警察局於去年底接獲報案，一群年輕人流竄在各大夜市、檳榔攤及超商，專挑很忙碌，沒時間驗鈔的攤販或商家下手，使用玩具千元大鈔，佯裝向商家購買東西或玩遊戲，找錢換取真鈔牟利，清查後發現於本縣共有8處商家受害，且收到的玩具偽鈔序號編碼均為「HR484268XD」，暗藏著「是不是傻子啊，笑死」也有人解讀是「死爸死你老爸，哈哈」。結果，證明上網買來耍騙，真是傻。

彰化縣警察局刑事警察大隊偵四隊與彰化、員林、北斗、溪湖等分局和臺中市政府警察局刑事警察大隊迅速組成專案小組，調閱監視器確認嫌犯身分後並報請臺灣彰化地方檢察署指揮偵辦，於1月10日、11日執行搜索、攻堅，有些看到警察還不妙，要跨重機快跑，被員警撲上壓制，陸續將9名成員一一逮捕歸案。並查扣犯案手機、犯案當日穿著之衣服、安全帽及玩具偽鈔等證物。

警方偵訊，成員表示，大家湊了450元，以1張5元網購90張玩具鈔票，好玩一起分頭去對象試試看。被騙攤商表示，因生意太忙碌，也因平常信守誠信，沒有多檢視收入鈔票，被當成傻瓜，這群少年郎實在太壞了。

警方調查，9人當中有6名未成年，該批玩具偽鈔係集團成員於網路上所購得，犯案時多人同時向商家消費找錢，利用一時人數眾多使商家無法即時驗鈔察覺，待商家打烊清點時才發現受騙。

彰化警局刑事警察大隊副大隊長張安進提醒，收到千元大鈔時多花點時間檢查，這次查扣的偽鈔在中央銀行字樣旁印有玩具鈔票的小紅印，除材質粗糙，條狀箔膜也無光影變化效果，且無墨紋浮凸的觸感序，只要透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則就可辨別真偽。