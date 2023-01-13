財政部指出，因應COVID-19疫情，為了如實反映企業2022年營運狀況，2023年5月申報營所稅，財政部持續調減擴大書審純益率，協助中小企業減負擔。

財政部指出，營利事業採「擴大書審」方式申報營所稅，只要2022年度營業收入淨額較2021年、2020年或2019年任一年度減少達30％（營業未滿一年者，按實際營業月份相當全年之比例換算全年營收淨額），適用純益率即可按80％計算，且免申請，報稅時符合資格就適用。