本次會議於1月13日（日本時間）在美國國防部舉行，兩國防長指出當前的兩大重點為如何應對高超音速武器，以及無人機威脅，對此共同提出了「反擊能力」，即找出發射平台並加以摧毀，雖然沒有詳述內容，不過考慮到日本12式反艦飛彈正在積極發展增程型，將射程提升至1000公里，應該會是選項之一。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說：「今年是美日聯盟的轉型年，美日雙方的戰略文件比以往任何時候都更加一致。我強烈支持日本增加國防支出，並擁有反擊能力。這將加強他們的威懾力，使日本能夠更有效地保護自己。」

日本防衛大臣濱田靖一回應說：「我希望迅速啓動關於能夠讓日本防衛能力得到徹底加強，深入討論日美聯盟的作用、任務和能力，包括有效的反擊能力。」

在會議上，他們還同意努力深化合作，使美國核力量和常規武力的威懾力，可以延伸使得日本防衛威懾力更加強大。

繼12月12日在外交和國防部長會議確認了，駐紮在沖繩的部分美軍將重組為1支新的部隊：海軍陸戰隊海岸團，該部隊將駐紮在偏遠的島嶼，作為應變機動部隊，2位部長都確認將修改駐日美軍的調整計劃。

而本次會晤後，2國防長同意，在日本和美國的國防當局之間，如何應對難以攔截的高超音速滑型載具（HGV）的威脅，和加快聯合研究反制無人機攻擊的技術，為此日本和美國防務部門簽署了一份合作備忘錄，以簡化程序。

濱田表示：「考慮的方式，包含使用反擊能力。」即為使用長程武器主動打擊敵方高超音速武器統發射平台。

會後，防衛大臣濱田告訴記者，日本和美國關於「反擊能力」的討論「包括行使反擊能力時（長程武器攻擊）的情報收集和目標識別，以及美國和日本之間各個層面的協調程序。」

在回答記者關於是否需要審查《美日防衛合作指針》（日米防衛協力の指針）的問題時，濱田說：「目前沒有考慮進行審查，但我們將繼續不斷思考這個問題。」