適逢春節前夕，法務部有鑑於疫情解封、國人參加餐宴活動增加，13日與「台灣酒駕防制社會關懷協會」舉辦記者會呼籲全民拒酒駕，協會理事長陳喬琪教授致詞表示，酒駕是可以預防的，要從國人教育做起，他以桃園市長張善政被疑酒駕事件為例，批評有人（指張善政）說「抿一下」，「難道一定要被警察逮捕才算酒駕嗎？」

陳喬琪說，台灣酒駕情況比一般低開發國家嚴重的多，必須要以嚴厲刑法處罰，有酒癮者會再犯，要給他們在監所內進行教育教化。

資深媒體人黃暐瀚。（陳志賢攝）

另媒體人黃暐瀚也表示，他身為酒駕被害人家屬，對於酒駕深惡痛絕，呼籲國人酒駕別開車，有開車就勿喝酒，他願意為反酒駕宣導進一分心力。

法務部長蔡清祥。（陳志賢攝）

法務部長蔡清祥表示，3年前春節前夕，發生酒駕車禍撞死1名大學生事件，他第一時間舉行記者會嚴正譴責，並指示所屬研議修法，配合政府「酒駕零容忍」政策，嚴懲酒駕。

法務部今與「台灣酒駕防制社會關懷協會」舉辦「酒駕很危險、全民拒酒駕-司法、醫療界，酒駕防制年度倡議記者會」，邀請協會理事長陳喬琪等醫界人士與會，結合法務機關與醫療機構共同宣導酒駕防制。

法務部表示，為貫徹政府嚴懲酒駕、強力執法政策，指示所屬檢察、矯正、行政執行、司法保護系統具體作為，形成「強力執行裁罰」、「幫助戒除酒癮」、「被害權益保障」、「重懲酒駕犯行」、「依法嚴審假釋」等5大面向全面出擊，充分展現防堵酒駕之決心。

其中行政執行署強力執行酒駕裁罰專案，自2021年11月15日起至2023年1月4日共查扣土地1864筆、建物397間、汽車120輛、機車41台，執行件數1萬2913件，金額3億2247萬27元。

另檢察機關2022年緩起訴處分附酒癮治療有374人，期藉以澈底戒除酒癮，2022年酒駕案件不准易科罰金人數為3244人，為前年同期人數6倍。

2022年矯正機關新收酒駕犯人數為9159人，為前年同期人數之1.4倍，嚴懲酒駕惡行。2022年1月至10月共有1458件酒駕案陳報假釋，駁回1163件而不准假釋，駁回率達79.77％。

另犯罪被害人保護協會，近3年累計提供酒駕被害人法律訴訟服務695人次、家庭關懷服務704人次、身心照護服務293人次、評估家庭需求257人次以及急難救助服務36人次。

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