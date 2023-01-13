去年2月11日時，鼓山分局轄區發生震驚社會的保時捷搶銀行案，當時葉姓蒙面歹徒開著保時捷，持槍要行員將錢裝滿塑膠袋，沒想到馬上被趕來的員警制伏。12日下午鼓山分局執行「金融機構防搶演練搶案」，不僅cosplay去年場景，還特意借來瑪莎拉蒂超跑，讓員警假扮的V怪客行搶。警方和銀行默契相當，一下就將V怪客制伏，V怪客也只能乖乖配合員警逮捕。

去年2月11日時，鼓山分局轄區發生震驚社會的保時捷搶銀行案。（本報資料照片）

去年2月11日下午，葉男因投資失利又積欠債務，於是開著舊款保時捷BOXTER，前往銀行持槍行搶，嚇壞在場的民眾，附近巡邏的員警收到銀桌下的警鈴通報，1分鐘就趕往現場。

葉男看見警方步步逼近，趕緊拉上槍機滑套，沒想到一拉手槍就當場解體，相當「落漆」，隨後也被警方逮捕。

今年鼓山分局演練時，特意租借瑪莎拉蒂跑車，復刻當年的「跑車搶案」，並由員警假扮成V怪客進入銀行行搶，還好平時行員也訓練有素，銀行幹部與歹徒進行對話來拖延時間，警方更利用親情攻勢軟化V怪客心房，最後成功將V怪客逮捕。

V怪客遭逮後，看著停在外面的瑪莎拉蒂搖頭，直呼只剩「目屎哪滴」。

鼓山警分局長蔡鴻文表示，年關將近，各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金進出，民眾也會提取大量現金，容易成為歹徒覬覦的目標，務必注意小心。