PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

【全程字幕】被法官問「論文怎麼寫的」 林智堅竟回「這句」余正煌律師嗆爆

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌指控抄襲論文，雙方11日首度到台北地院出庭開庭，林堅稱是用自己花錢做的內部民調數據寫論文，反駁有抄襲情事。余委任律師吳俊達庭後爆料，法官問林「你論文怎麼寫的？」他卻回答得「很委婉很含蓄」，不斷跳針「我是在研究室寫的」，無論法官如何追問，他都講不出其他內容。此消息一出掀起網友暴動，紛紛直呼難以置信。

吳俊達昨（12）日接受《中時新聞網》訪問表示，開庭當天法官問林智堅「你論文怎麼寫的？」他卻講得很委婉、很含蓄，回答「我是在台北跟新竹寫的，我是在研究室寫的」。

不僅如此，當法官進一步追問林智堅「那你是怎麼寫的？」他居然也講不太出來，頂多只能描述說「我就是在這兩個地方寫啊！」

林智堅的反應不僅讓吳俊達相當吃驚，消息一出也迅速在網路引發熱議。網友湧入PTT論壇及相關新聞連結留言：「小智啊！都給你這麼多時間準備，學倫會不敢去已經被恥笑了，到現在連怎麼寫的都掰不出個故事來嗎？」「認真？也太好笑了吧」、「他們開庭能直播嗎？我想看看還能多荒謬」、「至少不是說用手寫的」、「連審題也不會，這不是草包，什麼才是？」