女星小甜甜(張可昀)與「藝起發光」宋逸民之間的爭議持續延燒，日前更發出聲明憶及整起家暴事件的來龍去脈。而宋先生(宋晉賢)不只在臉書上曬出長文回擊，更頻頻受訪指出小甜甜的諸多私下面目，另外宋先生的親哥也在IG上PO出與弟弟的合照。對此，孫德榮昨(12)日下午在臉書上發文，直言：「宋家醒醒吧！」

宋先生日前受訪表示小甜甜與公公「公媳關係冰冷」，揭露她因成長背景「把婚姻當兒戲。」更曝有位逆風挺他的健身業好友被小甜甜施壓，要他閉嘴。對此，「阿Ben」白吉勝氣到大駡並揭露宋先生一直很想當藝人。而今宋晉賢哥哥也跳出來在IG上發文曬出兩人合照表示：「過好年了，替我弟真心開心，真相終於能讓大家知道了」，讓有著「公道伯」之稱的王牌經紀人孫德榮忍不住在臉書上發文。

孫德榮昨日在臉書表示：「醒醒吧！宋家。」指出：「弟弟出道了哥哥也出來發言，當藝人真的沒有這麼容易。」並揭露當藝人的必要條件，直言：「講話要清楚，要有邏輯、會表達！」此外，他更向宋先生喊話：「求求你們放過小甜甜，她現在還要工作，還要照顧小孩，你只在旁邊講風涼話，拿出男人的肩膀，神才會照顧你，你現在就是撒旦纏身，思緒混亂充滿邪惡的想法，願你早點離開惡靈。」

貼文PO出後，有網友相當認同孫德榮的言論，留言：「孫總說的對，那位哥哥很有事，甘他屁事」、「小甜甜要勇敢，必竟挺你的朋友還是很多，連孫總也站出來挺你了」。

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