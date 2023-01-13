施工後的關渡橋周邊環境改善工程(石板鋪面區)。圖/新北市政府提供

新北市八里左岸歷經9個月整修更新，將於1月16日迎來首波開放，分別是關渡大橋段，及龍形渡船頭段，除了是自行車道中繼休息點，也是河濱美景的最佳欣賞打卡點，也讓即將到來的春節連假，增添許多新景點。

龍形渡船頭的涼亭，結合當地的造船、船運歷史，命名為「龍形小船坞」。圖/新北市政府提供

新北市政府高灘地工程管理處於109年著手淡水河左岸再造計畫，選定八里左岸四個亮點區域進行改造，沿河岸由南往北分別是蘆洲濕地示範區、五股獅子頭山水匯集活動區、關渡橋周邊環境改善及龍形渡船頭休憩廣場改善等工程。

「關渡橋周邊環境改善工程」藉由護岸調整和動線梳理，將關渡大橋自行車牽引道、河濱自行車道和人行步道巧妙分開，讓此區在作為淡水河左右岸自行車道的重要交通樞紐的同時，更成為民眾能安心停留的休憩節點。考量到此區位於八里左岸自行車道的中心點，特別設置了可坐、可躺的高架木棧道，讓民眾能短暫休息，在優美的景色下放鬆、補充精力後再前往下一個目的地。木棧道的形狀也配合關渡大橋的弧形，相互輝映下成為全新的打卡景點。

「龍形渡船頭休憩廣場改善工程」將既有停止使用之舊自行車租借站的建物牆面拆除，形成開放涼亭，結合龍形溪部分橋梁的改善，形成一個以休憩涼亭為中心的完整廣場，讓民眾隨時都能有遮陰的休憩空間。高灘處在規劃期間，多次拜訪在地船家，了解到此區是八里左岸早期，重要的渡船頭和造船發源地，現在還是有許多的船隻修復和船運活動。故將涼亭空間命名為「龍形小船塢」，並設置代表淡水八里的舢舨船座椅彩繪。整個鋪面也是以海波的意象設計，重現船隻入港的意象。

高灘處表示，「關渡橋周邊環境改善工程」及「龍形渡船頭休憩廣場改善工程」會是為八里左岸嶄新的水岸打卡、休憩空間，讓民眾悠遊於自然環境中，及體驗人文結合氛圍。後續也即將於112年中完工的「蘆洲濕地示範區」及「五股獅子頭山水匯集活動區」，強化從蘆洲順著淡水河左岸到八里沿途的帶狀休憩景點，即可悠遊獨一無二的A+級新生活水岸。