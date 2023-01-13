兩岸市場水泥需求皆有支撐，2023年可望擺脫陰霾，水泥族群今日由台泥(1101)上漲2.4%領軍，亞泥(1102)、嘉泥(1103)等跟進攀高，推升上市水泥指數漲幅逼近1.4%。

中國大陸全面解封後，大陸中央經濟工作會議12月中發布「2023年五大經濟工作」，另加碼政策扶持房地產等產業。去年度大陸嚴格封控，水泥業也受到衝擊，今年全面解封，又有政策扶植，法人認為，台泥及亞泥等在對岸有水泥廠的業者營運可望漸漸恢復到成長軌道。

在台灣區方面，房市景氣雖然低迷，但科技廠房、公共工程、危老及都更等需求維持強勁，煤炭價格維持高檔，價格有撐，市場人士預期，今年度水泥市場可望呈現價漲量小增的局面，對國產、環泥等營運將會有正面的助益。

花蓮和平DAKA開放生態循環工廠屆滿三年，已經吸引超過606萬人次造訪。台泥日前宣布成立和平永續基金會，由董事長張安平、嘉利實業公司、財團法人劍潭古寺共同出資成立，將設立專款專用的和平急難救助基金，協助當地和平村村民渡過危機與減輕家計負擔。台泥DAKA自開放以來三年內已經吸引超過606萬人次造訪。張安平希望和平急難救助基金，能夠為部落以及下一代留下可長可久的資源。