蔡英文總統今到湖口四營區，春節勗勉「陸軍北測中心及基訓部隊並與重要幹部及官兵代表會餐」；總統致詞重申，台海及區域的和平穩定，是兩岸的共同責任，也是國際社會的共同期待；「面對中國的軍事威脅，我們的立場很清楚，我們不會升高衝突，也不會挑起爭端，但我們會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的陣線」。

春節勗勉官兵 總統致詞表示，台海及區域的和平穩定，是兩岸的共同責任。（曾薏蘋攝）

總統今天上午還到新空軍基地春節勗勉「空軍第2聯隊」及「國軍桃園總醫院新竹分院」，隨後到「陸軍北測中心及基訓部隊並與重要幹部及官兵代表會餐」；總統致詞指出，近期，共軍在台海周邊，持續進行軍事活動。國軍嚴密監控，並且沉著因應，持續戰備訓練。

蔡英文總統今到湖口四營區勗勉國軍，並頒發加菜金。（曾薏蘋攝）

總統說，今天她來到這裡，就是要讓國人看見，中華民國國軍的精實表現，請國人同胞安心，也要感謝國軍弟兄姊妹的付出。

總統說，前兩週，她到澎湖及嘉義，了解陸軍兩棲偵察營的「實戰化射擊演練」，以及機步234旅的「機步排應援作戰實兵演練」。今天到陸軍北測中心，看到裝甲542旅的「聯兵營戰鬥射擊演練」，運用高科技的「實兵模擬接戰系統」，讓聯合兵種協同作戰，在想定場景進行驗證，並在演練之後，即時回顧及反覆檢討，提升訓練成效。

總統表示，這些訓練內容跟訓練方法的提升和調整，都是因應當前戰備需求。未來，義務役恢復一年後，依照任務需求，也會接受這樣的訓練。

總統強調，她也要請國防部，在這一年，務必在訓場、訓量及訓能，做到質與量的強化和提升，讓國軍部隊有更紮實，以及更有效率的訓練。

總統說，剛才她也看到空軍第二聯隊，在年度戰術總驗收，得到「空戰王」及「箭靶王」榮譽的優秀教官，充分展現二聯隊，平時紮實的訓練成果。近期共機擾台，二聯隊也在第一時間升空應對，捍衛領空。

總統表示，也要感謝，國軍桃園總醫院新竹分院，在疫情期間，執行篩檢、診治和疫苗接種任務，落實國軍「防疫視同作戰」的精神。

蔡英文總統（左）13日到陸軍北測中心視導，並以果汁代酒，向基訓部隊官兵致意。（張鎧乙攝）

總統表示，過年期間，有輪值的弟兄姊妹，務必要打電話問候家人；能夠和家人一起過年的弟兄姊妹，也一定要好好陪伴家人。