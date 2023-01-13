台積電（2330）今（13）日股價重返500元，帶動台積電概念股同歡，台積電供應商-氟素樹脂材料（鐵氟龍）大廠上品（4770）今天雨露均霑大漲，盤中一度衝上353元大漲近7％，另力旺（3529）、家登（3680）、晟銘電（3013）及中砂（1560）等，都大漲2％～4％。

台積電概念股今天成為盤成受關注的焦點，除了上述個股大漲逾2％之外，光罩、旺矽、億而得、朋億*、台勝科、辛耘等都早盤都出現大漲。