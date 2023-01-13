人民幣兌美元中間價13日報6.7292元，較上日報6.7680元，漲388基點（bp），創2022年7月14日以來新高。

在岸人民幣（CNY）13日亦高開315bp，報6.7250元，其後再升破6.72元關，高見6.7184元，暫創2022年7月28日以來新高。上個交易日收盤報6.7565元。

10：47，在岸人民幣報6.7268元，離岸人民幣報（CNH）6.7342元。

瑞銀全球財富管理將2023年12月底美元兌人民幣的預測從6.7元上調至6.5元。大陸經濟重開勢頭強勁，GDP增速下半年料將高於趨勢，而美國經濟活動可能放緩，或推高美元兌人民幣匯率。

法國巴黎銀行則警告，經濟依然脆弱之時，靠市場情緒改善推動的人民幣漲勢可能根基不牢，而國泰君安和浙商銀行也提到，出口商的結匯潮可能很快就會消退。

美國2022年12月CPI年增6.5％，較前值7.1％明顯回落，符合市場預期。核心CPI年增5.7％，前值6％，亦符合預期。CPI數據近一步顯示通膨降溫，在市場對下月美國聯準會可能將升息幅度下調至25個基點的預期下，美元進一步走軟。美元指數再跌破7個月新低，跌0.94％至102.21。