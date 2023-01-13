不畏韓國央行再次升息影響，韓股13日持續上漲，盤中最高點一度來到2,397.01，挑戰2400整數關卡的企圖心相當明顯。目前，韓股在2,386.05點，漲20.95點或0.89%。同時，韓元也小升。

儘管外界擔憂經濟成長已趨緩，韓國央行還是獨排眾議，13日將其政策利率再調高25個基本點，也就是升息1碼至3.5%。專家學者預估，在韓國這次如預期般又調高利率後，可能代表此波約1年半前啟動的升息循環，將來有機會告一段落。

最新經濟數據方面，若以韓元計算，韓國上個月進口物價已降至9.1%，漲幅創2021年3月以來最小。同時，2022年11月為14%，5月更曾創近14年新高36.5%。同時，出口小增3.1%，成長幅度也寫下2021年2月以來最低。

權值股當中，三星電子漲0.5%，SK海力士跌0.23%，LG化學漲0.63%，網路平台大廠Naver漲1.55%，現代汽車也漲1.5%。

韓元兌一美元匯價，在1,243.2價位附近，韓元小升2.6元。