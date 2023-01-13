匯豐銀行舉行2023年上半年投資展望說明會，匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示：美國升息週期正步向尾聲，我們預期聯準會將於2月1日最後一次升息0.5個百分點，然後暫停升息，今年內聯邦資金利率將維持在4.85%的高點不變，待美國核心通膨進一步回落，聯準會才會在2024年第二季和第三季分別降息0.25個百分點。美國利率見頂和通膨回落將創造更有利債券市場的投資環境，支持我們在2023年上半年對債券持偏高比重配置。

匯豐銀行預估今年全球GDP年增1.8%，低於去年的3%；美國今年GDP年增0.8%，明年為0.7%；而中國今年GDP年增為5%，明年上升至5.8%。今年看好的股票市場為美國，亞洲和拉丁美洲，其抵禦風險能力強！亞洲看好中國、香港、印度和泰國。

在美元方面，匯豐銀行認為美元上升趨勢已經結束，美元上半年盤整，下半年走軟。今年亞幣可望有較佳表現。

范卓雲表示，過去75年來，只有9年曾經出現股票和債券同時下跌的情況，在股債齊跌的年份之隔年，市場均能收復失地。由於去年資產價格經大幅修正後，長期預期回報明顯改善，當升息與通膨的不利因素被市場完全消化後，偏低的估值將吸引資金返回市場在各種資產類別當中，去年各國債券收益率急升，因此其長期預期回報相對股票和現金的改善幅度最為顯著。

范卓雲表示，由於經濟成長週期較利率週期滯後，我們選擇讓投資組合承受利率風險，而非承受週期風險。債券收益率急升後，我們對已開發市場、新興市場和亞洲的高評級債券全面比重升高，並偏好短至中期存續期債券。