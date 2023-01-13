台積電(2330)法說會定調2023年上半年營運轉弱、但下半年將強勁復甦，使全年美元營收維持小幅成長。10家外資出具最新報告，認為台積電展望符合市場預期，均維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價區間介於550～700元不變，其中2家調升、3家調降目標價。

美系外資認為，台積電首季營收展望符合預期，若排除新台幣升值影響，毛利率與預期的高於55％相近。上半年稼動率與預期一樣糟糕，因此大部分利空均已釋出，對於下半年復甦的看法應能消除產業周期擔憂，維持台積電「優於大盤」評等、目標價700元不變。

日系外資表示，台積電基本面與過去低迷趨勢維持一致，認為上半年展望中主要考量庫存風險，而宏觀市場的終端需求動能仍是風險。因此，將今明2年每股盈餘預期調降7％、2％，但仍維持「買進」評等及700元目標價不變。

歐系外資指出，台積電對今年資本支出謹慎，但正透過增強地域靈活性目標實現供應多元化，來提高在供應鏈中的戰略價值，可能會反映在整體定價中。鑒於較高的稅率和研發成本，將今明2年每股盈餘預期調降6％，仍維持「買進」評等及690元目標價不變。

第二家美系外資認為，台積電上半年展望大幅降低今年營運預期風險，投資人注意力可能轉向2024年復甦。將今明2年獲利預期調降3％、2％，以反映更高的稅率和研發費用，但維持優於大盤評等、目標價650元。

美系外資對台積電2024年的營收反彈樂觀看待，主要認為3奈米客戶在智慧手機和高速運算（HPC）的參與度非常高，台積電3奈米市占率接近100％，以及因7奈米及成熟製程庫存回補而出現的一些周期性反彈。

第二家日系外資表示，儘管因波動性加劇，將台積電今年每股盈餘預期調降15％，但庫存回補、HPC及智慧手機對3奈米需求增加，為下半年強勁反彈奠定基礎，與日系外資對產業周期看法一致，維持「買進」評等、目標價自655元略為調降至630元。

第三家美系外資同樣鑒於較高的稅率及研發費用，調降台積電今明2年每股盈餘預期，但認為上半年營運疲弱可預期，更好的全年展望意味下半年將強勁復甦，且資本支出也高於市場預期，顯示業務實力持續強勁，維持「買進」評等、目標價自590元調升至610元。

亞系外資對台積電維持「買進」評等、目標價自560元升至580元。第四家美系外資維持「買進」評等，目標價自600元調降至577元。第二家亞系外資維持「買進」評等、目標價自580元調降至560元。第五家美系外資亦維持「買進」評等、目標價550元不變。