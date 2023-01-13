新竹市議會13日進行本屆首次臨時會，新竹市長高虹安首次進入議場，向議員們介紹副市長、祕書長及各局處首長，會後受訪時高虹安被問到角色轉換心情「滿特別的！」她也交代同仁盡力與各黨派議員溝通，盼未來府會關係能更融洽，也會避免議員過去索資被拒等問題。

高虹安13日首次以市長身分進到議場內，向議員們介紹局處首長，並希望議員支持未來市政工作，市府也接受議員指教。高虹安也向議員宣示，已責成各局處，未來在議員索資上，絕對秉持公開透明、即時回覆的精神，盼能再創更好的府會關係。

新竹市長高虹安（左）說，過去她是以立委身分，監督行政院等各部會首長，第1次站上在議會，成為被監督的角色，心情感覺滿特別的。（王惠慧攝）

會後高虹安受訪時，提到角色轉換心情，她說過去她是以立委身分，監督行政院等各部會首長，第1次站上在議會，成為被監督的角色，「心情感覺是滿特別的」。但也因過去曾任立委，她了解民意代表關心的事，或政策執行面應注意的部分，對市民來說府會關係能比以往更融洽也很重要。

高虹安也說，市府是施政單位，議會則站在監督立場，都是為市民服務，無論政黨、立場不同，相信基本精神和目標都一樣，在這段期間她也責成副市長、祕書長，盡全力跟議會各黨派議員溝通，盼正式開議前，針對議員關心的政策，做好最萬全的準備。

至於索資將更透明的部分，高虹安提到，先前在拜會時，有部分連任議員提到，過去有問政需求，但向前市府索取資料上，遇到重重阻礙，包括公共工程的資料，或要求會勘，過去也有遇到被前市府拒絕的情況。

高虹安說，尤其最近陸續有連任議員，上節目討論竹市公共工程過去的問題，或過去質詢資料被翻出來等，可看出議員希望發揮監督本分，但前市府對此相對沒那麼透明，因此她盼府會關係能回到正常狀態。

高虹安提到自己過去任立委時，為了要有優秀的問政品質，很大一部分是需要跟行政院各部會索取政策資料，因此也才向各議員報告，未來在索資的回覆上，會盡可能配合議會，不會為了遮遮掩掩，不提供資料。