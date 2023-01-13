富邦人壽綠色保險服務再升級！富邦人壽13日指出，過去每完成一份保單平均至少需要八張白紙，但行動投保管道已達成全程無紙化作業，每年可省下近260萬張用紙、一年減少碳排超過46,000公斤，而現在更進一步，以MID身分認證及身分證驗證推出「線上簽署行動投保同意書」試辦服務，已獲准辦理，對比過往保戶辦理行動投保時，需先簽署「紙本」行動投保同意書，此舉可望持續降低用紙、減少碳排，推動綠色保險服務持續邁進。

富邦人壽指出，只要透過MID身分認證並完成身分證驗證，保戶即可線上簽署行動投保同意書及其他要保文件，省去過往業務員將投保文件送回公司報繳的時間，大幅提升服務效率。

此外，透過MID身分認證保戶使用手機，即可申請成為網路保險服務交易會員，日後如有變更保單住所、收費地址或電話號碼等需要，都不須再填寫申請表單送交保險公司，也不需要電腦、讀卡機等額外硬體設備，只要滑滑手機、動動手指，保戶就可以自主線上完成變更申請，如果忘記交易會員密碼，也可以透過MID身分驗證後重新設定密碼，不必親自跑一趟服務櫃檯辦理，讓保戶更自主彈性的取得保險服務，實踐場景金融理念。

富邦人壽指出，MID是利用手機門號，透過Mobile ID行動身分識別服務機制進行的一種身分驗證方式。民眾確認手機門號、身分證號碼及生日資訊無誤後，便可透過第三方認證機構向所屬電信業者確認手機門號持有人之資料進行身分驗證。

如果是未成年或為受監護宣告、輔助宣告者，也可以使用法定代理人、監護人或輔助人的手機門號進行驗證。除了MID身分認證，行動投保系統也會即時送出資料，向內政部進行身分證查驗，透過雙重機制，充分保障保戶投保之權益，避免身分遭冒用，線上投保更安心。