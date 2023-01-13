美國2022年12月通膨出現兩年半以來首次下跌，為美國聯準會放慢升息步伐提供空間。美股當地時間12日震盪上揚，道指收升逾200點，那指連升第5個交易日。港股12日收於六個月高位後，13日早盤升逾百點後走勢震盪。

恒指開高90點或0.42％報21,605點，曾升137點，高見21,651點，未突破昨日高位（21,698點），之後掉頭向下，約10時53分跌33點，低見21,474點。國指跌4點報7,307點。科指跌0.3％報4,474點。

陸股則上漲，上證指數升9點報3,173點；滬深300升0.4％報4,033點。

個股表現部分，阿里巴巴平開，後一度跌0.8％報109.9港幣。騰訊近期續遭北水拋售，現跌1％報360.2港幣。美團近日走弱，最新跌2％報169.6港幣。

金融股支撐大盤，匯控升1.9％報55.15港幣；12日彈升3％的友邦再升0.6％；平保升0.5％；招行升近1％。

中資電信股獲資金追捧，中移動高見56港幣，創近九個月高，最新升1.6％；聯通升2％創52周新高；中電信升3％，亦創52周新高。

油價續走高，加上大摩唱好2023年油價，石油股向上，「三桶油」跑贏大盤。中海油13日早盤創逾四個月高，升逾2％報10.58港幣；中石油升2.1％報3.83港幣，創近六個半月高；中石化創七個半月高，現升1％報3.99港幣。