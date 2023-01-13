去年學測數學A超級難引發抱怨，今年題目容易一些。全國高級中等學校教業工會今天表示，今年數學A較去年親民，每一大題的第一題都較為簡單，整體中偏難，中等程度以上學生皆有發揮空間，預估五標皆會提高。

全中教表示，今年數學A題目，單選恢復往年難易布題，每一大題的第一題都較為簡單並從基本觀念開始，與去年相較有苦民所苦，讓考生不在一開始就亂陣腳。

全中教說，數學A混合式題型具有國中程度的觀察能力後，再輔以高中三角函數即可下手，並進而能引導後續題目思考。整體屬於中偏易的手寫題，同學在解題上，利用作圖即可觀察出關聯。答案卷上也貼心地附上原圖，讓學生方便思考。

全中教認為，今年數學A試題較去年簡單，且無過度刁鑽與無從下筆的窘境。素養應用計算機題以文字操作出現，屬於基本題型，但無操作經驗學生恐無法理解，持續建議未來將計算機實機操作納入考試，而非文字操作。今年空間題型較多，空間感較差的同學可能稍微吃虧。

整體命題尚屬合宜，對數學程度好與努力的學生有正向鼓勵，具鑑別度。