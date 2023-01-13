台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道大規模發生坍方，交通阻斷，交通部長王國材上午勘查，南北兩端持續開挖，15日通車時間不會延遲，有關各界關切蘇花安工程計畫，他也表示，蘇花改通車後政府即啟動蘇花安環評，因通過國家公園段，環評要謹慎，若一切順利的話，最快可在2032年完工通車，要給花東居民一條安全回家的路。

台9線蘇花公路大清水隧道南口發生邊坡崩塌，現場持續開挖搶通。（王志偉攝）

公路總局長陳文瑞表示，現場岩石不穩定，超過明隧道可承載的能，邊坡掉落巨大岩石，現場目測有體積30立方米、重達78噸，壓毀明隧道25公尺，目前南北兩邊都已經打通，也調來大型破碎機，裂解大理岩，清除石塊後，會噴漿掛網，15日下午5時前可以完成。

開放通行後，現場會有工程人車持續進行上邊坡加強保固的工作，有人員戒護安全，短暫實施人車管制，到小年夜19日會全線開放通過、恢復正常通車，不管制。

坍方現場，大型機具進駐。（王志偉攝）

交通部長王國材、陳文瑞以及四工處長林文雄抵達現場勘查，並向公路組局施工人員加油打氣。王國材說，公路總局非常辛苦，日夜施工，希望能在15日如期通車。

王國材說，蘇花公路斷，先由中橫、台7甲、台14甲替代，今天全面啟動海運疏運，有4艘船到達花蓮港，上午開始把船隻集結到花蓮港疏運，海軍也加入協助，都希望先降低民眾不便。還有台鐵貨卡整台車上平台車，直接往北送。

提到蘇花改二期（蘇花安），王國材說，過去馬政府時代只有蘇花改，沒有蘇花安，蘇花改2020通車後，政府就啟動二期蘇花安評估，現在已經做環評，除了橋梁隧道還要通過太魯閣國家公園，所以需要四季環評，需要更謹慎。

這次坍方大清水隧道段，也是列入蘇花安工程，這一段是蘇花安從和仁到崇德，過去發現這段邊坡較不穩定，初步決定做9.7公里的長隧道，徹底避開這一段。王國材也說，花東的確在整個交通條件比較差，交通部要全力以赴，給花蓮居民一條安全回家的路。

蘇花公改2020年全線通車後，仍有部分路段必須行駛台9丁舊蘇花公路，交通部規劃「蘇花安」計畫，希望改善沿線3處未改善路段，包括宜蘭東澳至南澳段、花蓮和平至和中段及和仁至崇德段，總計25.4公里。

公路總局表示，蘇花安計畫目前正在辦理綜合規劃跟環評，綜合規劃已經提報交通部核定，環評則預計今年審查，預計2026年進行發包作業，整個工期需要6年半，經費初估700億元，順利的話預期121年底可以完工通車。