新冠疫情防控進入新階段以來，民航市場重回往日繁忙景象，目前大陸國內客運航班量已突破日均1萬架次。在此背景下，因疫情而擱置許久的航空公司人員招聘，也於近期密集啟動。據界面新聞報導，從2022年底至今，已有海南航空、廈門航空、春秋航空、吉祥航空、首都航空、福州航空等多家航司宣佈「招兵買馬」。

從各航空公司開放招聘的職位來看，主要集中在空服員、安全員、地面保障人員等一線職位。為了吸引人才加入，有航空公司在招聘文件中明確提到，為空服員開出最高33萬元（人民幣，下同）的年薪。

疫情三年流失大批空服員

空服員和飛行員同為機組人員，薪資中很大一部分是飛行小時費。但是，由於職能和職位性質不同，空服員的底薪水平、飛行小時費水平與飛行員相去甚遠。

報導稱，以南方航空、吉祥航空為例，業內人士透露，吉祥航空空服員基本工資在3000-6000元之間，疫情前每月飛行小時費可拿到約15000元；南航座艙長和兩艙空服員飛行小時費約為100-110元／小時，明珠艙和經濟艙空服員60-80元／小時。

報導稱，飛行員的薪資水平則要高出不少。南航廣州總部一名飛行員表示，作為副駕駛，他的底薪接近8000元。另據業內自媒體「民航一枝花」匿名調查統計，疫情前即2019年，東航新副駕到手月薪2-4萬元；東航機長到手月薪少則4-8萬，多則8-12萬。疫情爆發初期，2020年上半年，東航機長到手月薪仍在1.5萬-2萬元左右。

由於航班量銳減、飛行小時數少得可憐，低谷期時空服員只能拿著3000元左右的底薪維持生計，有些撐不下去的空服員只能被迫離職、另尋他路。

受此影響，過去幾年間空服員規模收縮明顯。大陸民航局訊息中心數據披露，截至2019年末，中國運輸航空公司的空服員總數為10萬8683人。到2021年末，中國運輸航空公司空服員縮減至9萬7197名，平均每年流失近5800人。

飛行員數量仍有小幅增長。截至2022年12月，中國運輸航空公司機長和副駕駛人數相比2019年末增加了6000人左右。

補充血液、提前儲備人力

航空公司對空服員的需求量一向較高，在航空公司各類職位裡，空服人員隊伍最為龐大，地勤人員、機務人員等位居其後。大陸國有三大航（國航、東航、南航）財報顯示，截至2021年末，三大航客艙服務人員數量都在2萬名以上，在員工總數中佔比達到22-27％。

隨著民航市場加速回暖，航空公司招聘工作率先啟動的就是空服員招聘，以彌補空服員的人力缺口。

目前，有航空公司空服員已經開啟滿負荷工作狀態。據《央視財經》1月8日報導，廈航北京一名座艙長表示，隨著近一個月來航班量快速增加，她的排班已經恢復到飛4休2（飛行4天、休息2天）。「之前少的時候1個月才飛行7小時左右，現在基本上能飛行60個小時，每周4天都有航班任務，都能飛滿。」

隨著「五個一」、入境集中隔離等國際客運航班管控政策取消後，國際航線市場也在逐漸恢復，當前已有不少航空公司宣佈恢復或者增加國際及地區航班。運力回升的同時，也要求客艙服務和保障力量及時到位。

海南航空空服員招聘開闢了外語特長空服員專場。海南航空方面稱，將公開招聘外語特長空服員180名，包括英語164名、法語5名、義大利語5名等，要求教育背景為英語及相關小語種專業。

對此，民航業內人士李瀚明分析：「各航空公司開始恢復空服員招聘，顯示出他們對於市場恢復普遍感到樂觀，希望儲備更多的人才，應對市場對長距離國內航線和國際航線的需求。」

據瞭解，2022年夏季歐美民航市場迎來全面復甦，但是由於機場和航司準備不足，出現大量的飛機延誤、取消以及行李托運延誤等事件。

大陸民航專家熊維此前接受採訪時表示，相較於飛機的解封使用，長期缺乏專業人員將會是民航短期內應對客流激增的巨大挑戰。「在運力允許範圍內協調航班計劃，加強民航運輸各環節的訊息溝通和協調，盡早恢復人員培訓以及招聘，合理安排計劃，才能將可能帶來的客流衝擊影響降至最小。」