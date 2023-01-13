立法院今天是否能休會，牽動內閣改組時程，國民黨立法院黨團今上午召開黨團大會，一致決議先處理還稅於民的特別條例，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨團總召曾銘宗做政治操作，看到民進黨有內閣改組問題，因此先卡住總預算案，這是完全司馬昭之心，呼籲國民黨不要選贏被勝利沖昏頭，過度的政治操作、言而無信，老百姓會很厭惡。

柯建銘指出，總預算比較重要，還是政治操作比較重要；總預算比較重要，還是特別條例比較重要。奉勸國民黨按照原本的朝野共同承諾，今天趕快簽署總預算協商結論，讓保留的案子在院會表決。

對於國民黨立法院黨團呼籲先審查普發現金相關特別條例草案，再處理總預算案，民進黨團總召柯建銘13日表示，國民黨團總召曾銘宗只是在做政治操作，他看可能民進黨有一些內閣改組的問題，所以要讓總預算案全部卡住，這是完全司馬昭之心，大家都看得懂。（姚志平攝）

柯建銘說，特別預算這當然可以討論，也可以開臨時會奉陪，但程序可以走到哪個程度，大家心裡要有個底，而他認為只會到逕付二讀，因為要排除朝野協商一個月，4個黨團都要同意，這有固定的時程與法律要件。

至於是否可先處理特別條例，柯建銘認為，特別條例送到立院，也要經程序委員會排入議程，今天是延會最後一天，根本就沒有特別條例的議程，「臨時會再來也可以」，稍晚也會朝野協商，民進黨團不會放棄。