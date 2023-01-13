民進黨台南市3名新科議員朱正軒、周嘉韋、黃肇輝，今天點名台南市議會最大亂源，是黨內有個以郭信良為核心的跑票集團，要求未來黨主席賴清德清亂源、正黨紀。前議長郭信良反擊，「我不是黑金也不是黑道，到底誰在包庇誰？」強調這段期間選擇放下仍不斷遭追殺，將委託律師以加重誹謗罪提告。

朱正軒、周嘉韋、黃肇輝今天對未來黨主席提出建言，呼應副總統賴清德提出重拾民進黨的「清廉、勤政，愛鄉土」，呼籲黨應「清亂源、正黨紀，真團結」，更炮打郭信良，指台南議會最大亂源就是民進黨有一個跑票集團，以郭信良為核心，從縣市合併後每屆都有跑票紀錄，希望未來黨主席正視這個跑票集團，妥切處理。

郭信良也回擊，不論有無民進黨籍，他永遠堅持在台南為民進黨創黨的理念，「任何人踩著我們往上爬，我們也只能笑笑」，畢竟這就是政治，但不應該為了自身利益，故意把他染成黑金與黑道，「我絕對不是，也不夠資格」。

他說，以無黨角色擔任議長，沒有辜負民進黨，也擔任2020蔡英文、賴清德台南競選後援總會總會長，盡力協助黃偉哲推動市政，「我相信小英總統，但眼睜睜看事情發生了，居然求助無門。」

郭信良說，看到最近台南風風雨雨，如果真的只是為了要擋他一個人，黃市長、賴副總統寧可選擇用默許、放任方式犧牲台南，他選擇放下，但為什麼還是不斷追殺，到底用意何在？他質疑，到底誰包庇黑道與黑金？重申他不是黑金、也不是黑道，「不要橫財入灶，用張冠李戴的方式，企圖扭曲事實，人的忍耐是有限度的」，強調將委由律師正式提告。

3人也說，郭信良2015年涉入「官田鋼鐵索賄案」、2017年環保署推動「宮廟減香」，郭為搶宗教票散布謠言政府要「滅香封爐」 ，引起宗教界反彈，扯小英後腿；且郭為爭取國民黨支持連任議長，背叛民進黨幫國民黨市長候選人謝龍介站台，如此有爭議的人且非民進黨籍，如何讓黨團支持他參選正副議長？民進黨需要正黨紀，才能重獲選民信任。

3人喊話民進黨不容許有違法犯紀、吃裡扒外的背骨仔，面對1126民意警訊，須回到過去清廉勤政愛鄉土的民進黨，團結度過難關，不能只是表面團結，把問題說出來就是正視問題第一步，希望未來黨主席賴清德能落實黨紀執行、開除亂源，還給台南清明的政治環境。

民進黨台南市議會郭信良跑票集團加重誹謗罪