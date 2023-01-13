內惟藝術中心2022年底式營運開始後，成為了文青聖地，不少民眾前往打卡拍照，感染藝術氣息，高雄市立美術館13日再公布新鉅作，由法國聲響藝術裝置所創作的〈LEARPRINT 內惟聲響實驗〉，不僅是台灣第一，更是亞洲首登場。藝術家阿蘭．馮榭（ALAIN FRANÇAIS）以65顆簡樸的音箱當作藝術裝置，讓進入內惟藝術中心的民眾能夠走著聆聽交響樂及本土創作音樂。

阿蘭．馮榭為法國音場設計與聲學藝術家，他2013年首次受邀參與〈NASA星世界〉草地音樂會成音工作與多次合作後，便發現高雄文化軟硬體魅力多元，2016年時便主動向時任文化局長的史哲副市長提案，希望能安排交響樂團錄製。

但當時的他並不知道國樂和西樂的編制或樂器音量表現上有所不同，音響混音呈現作法也不一，在經過半年多的往返協調後，2016年8月至2017年1月間，阿蘭．馮榭至高雄錄製10首交響樂團以及5首國樂團曲目，才開啟了此次的內惟之旅。

阿蘭．馮榭提到自己早在2007年時便暗暗決定必須想辦法讓更多人享受各樂器之間的清晰感知和每種樂器美妙獨特的聲音。琢磨了一段時間後，阿蘭．馮榭最後的決定自然呈現有別以往以一個音箱對應一個樂器的貧瘠聽覺；必須讓聽眾走進現場感受到每顆音箱成為每位演奏者的監聽。2015年首次獲邀於法國國家檔案館發表，別具一格的展演裝置以及驚人的美妙音色一鳴驚人，讓觀眾驚喜連連，之後便開啟在歐陸的展演旅程。

一手催生這件作品的高雄市副市長史哲表示，這件作品醞釀將近10年，徹底推翻了人們對聽樂團演出的成見，尤其65聲道的錄音重現，是演奏最嚴苛的檢視，也可窺見本市2樂團精湛技藝。高雄市是全台灣少數同時擁有中、西兩個樂團的城市，也因高雄市交響樂團及高雄市國樂團精湛的演奏做為基底，高雄市才能夠醞釀出高雄春天藝術節，自製歌劇以及每年春天萬眾期待的草地音樂會。

文化局長王文翠則表示，這件兼具有教育性、音樂性與娛樂性的新型態藝術展演，除了家族旅遊親子同賞，更適合大小朋友一起來探索，內惟藝術中心呈現出音樂聲景的美妙體驗，絕對是現成身歷其境的音樂教室，歡迎大家來認識甚麼是管絃樂，甚麼是交響樂，領略被音樂包圍的震撼力量。