大陸企業裁員消息持續，南華早報引述消息人士報導，大陸網約車巨頭滴滴出行在農曆新年前啟動新一輪幾乎涵蓋全公司的裁員計畫，涉及數百個工作崗位。

消息人士表示，本輪裁員涉及叫車業務、海外業務和風險管理等部門。被解僱的員工將根據年資計算遣散費，另外加1個月補償金。

消息又指出，滴滴上月決定降低今年許多部門的預算後，便決定此次裁員行動。據悉，滴滴此番行動引起一些抱怨，因該公司通常會在2月發放年終獎金。