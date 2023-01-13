近日股市投資氣氛好，具增長概念的中資科技股亦一洗過去的監管陰霾，加上估值吸引，受到投資者青睞。1月以來，港股「股王」騰訊控股更以市值4,635.3億美元升上全球市值第八大位置，為全球10大市值榜中唯一一家中國企業。

香港東方日報報導，不過，相對騰訊於2021年首季的市值頂峰9,490億美元，現水平仍低逾五成。

騰訊股價月初以來股價反覆上揚，12日曾高見379.6港幣，為2022年6月下旬以來新高，收報364港幣，本月以來累計漲約14.74％，最新市值已回升至34,814億港幣。

據全球上市公司排行網CompaniesMarketCap顯示，以市值計，港股第二和第三大企業分別為阿里巴巴和工商銀行，市值為3,045.2億美元和2,177.2億美元，分別居全球第27和42位。

全球市值前10中，美國企業占大多數，共8間。其餘兩間除騰訊外，另一間為沙烏地阿拉伯國營石油巨頭沙特阿美，以市值1.87兆美元居全球第二。8間美企中，科技企業佔比最多，蘋果公司股價即使已調整不少，惟仍保榜首之位，微軟居第三位。